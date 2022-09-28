В Китае предрекли Европе неизбежное испытание «Хуаньцю шибао»: победа правоцентристов в Италии станет неизбежным испытанием для ЕС

Фото: european_parliament/flickr.com

Китайский журналист Чжао Цзяньдун в статье для издания «Хуаньцю шибао» заявил, что победа коалиции правоцентристов на парламентских выборах в Италии станет «неизбежным испытанием» для европейской политики. Автор материала указывает на то, что «евроскептицизм» и «антииммиграция» являются основными идеями лидера победившей на парламентских выборах партии «Братья Италии» Джорджи Мелони. Подобные взгляды, по мнению журналиста, могут привести к краху традиционной европейской политики.

Европа понимает, что начинается процесс «притирки» новой и традиционной политики. Такая притирка в значительной степени болезненна и не принесет ни одной стороне никакого удовольствия. Это станет неизбежным испытанием для европейской политики, — написал Чжао Цзяньдун.

Публицист отметил, что из-за растущих проблем на европейском континенте также растет уровень поддержки правых партий во Франции, Германии, Финляндии, Дании, Австрии и других странах.

Джорджа Мелони ранее заверила президента Украины Владимира Зеленского в продолжении поддержки его страны. Соответствующую запись она оставила в своем Twitter в ответ на поздравление главы украинского государства с победой на выборах. Зеленский поздравил партию с успехом и заявил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество с новым правительством Италии.