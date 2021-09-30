В Китае описали последствия ядерного удара ЕС по России

Последствия ядерного удара Европы по России могут быть катастрофическими. Однако, скорее всего, они станут такими для стран Евросоюза, а не для Москвы, пишет китайское издание Baijiahao.

Отмечается, что самыми боеспособными европейскими странами являются Великобритания, Франция и Германия, но ядерным оружием обладают только Лондон и Париж. В статье подчёркивается, что в одиночку они не смогут выстоять против РФ.

Если Британия, Франция и Германия объединятся для борьбы с Россией, это будет похоже на удар яйца о камень, — заявили авторы материала.

В статье подчёркивается, что самая мощная ракета Британии — Trident, дальность полёта которой составляет 12 тысяч километров. При этом у Великобритании нет возможности производить ядерное вооружение. У Франции имеется ракета M51, но состояние ядерного арсенала страны также вызывает вопросы. Вместе у Парижа и Лондона есть около 500 ракет, однако это ничто по сравнению с российскими шестью тысячами баллистических ракет.

Ранее читатели британского издания Daily Mail предложили Лондону нанести предупреждающий ядерный удар по Китаю из-за слов бывшего посла КНР при ООН Ша Цзукана, который призвал Пекин к отказу от политики неприменения ядерного оружия.