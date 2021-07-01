В Китае оценили слова Путина об однополярном мире

Читатели китайской газеты «Гуаньча» прокомментировали слова президента России Владимира Путина о том, что Вашингтон пытается сохранить гегемонию, в то время как период однополярного мира подошёл к концу. По их мнению, США ведут агрессивную политику.

Некоторые пользователи отметили, что «американская империя» умирает, однако власти США не собираются отступать. Многие читатели считают, что гегемонии Штатов пришёл конец.

Смотрю на Штаты — на какую силу дальше они собираются опираться? Их уже прижали и Россия, и Китай, — подчеркнул один из пользователей.

Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что период однополярного мира с руководящей ролью Белого дома на планете прошёл. Президент добавил, что Кремль не станет отвечать на нарушения США «красных линий» во вред себе.