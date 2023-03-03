В Китае объяснили нападки США на Пекин Global Times: США лгут о поставках КНР оружия для нужд СВО с целью разобщить РФ и Китай

Фото: Dwi Anoraganingrum / Geisler-Fotop / Global Look Press

Бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь в статье для газеты написал, что США пытаются помешать Китаю выстроить прочный альянс с Россией обвинениями о поставках оружия для нужд СВО. Журналист отметил, что Вашингтон напуган перспективой «возможного объединения» Москвы и Пекина. По его словам, в США не хотят затягивать конфликт на Украине.

В последнее время Америка неоднократно заявляла, что Китай готовится оказать России «смертоносную военную помощь» в продолжающемся конфликте на Украине. Я считаю, что Соединенные Штаты выдвигают «превентивные обвинения», чтобы не допустить участия Китая в конфликте. Их напугала мысль о возможном объединении двух стран, — сказал Ху Сицзинь.

Он подчеркнул, что поражение Украины будет унижением США и НАТО в целом.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники среди официальных лиц США сообщило, что американские власти проводят консультации с союзниками, чтобы выяснить, какие страны готовы поддержать санкции против Китая, если Пекин примет решение оказать помощь России в конфликте с Киевом. Отмечается, что речь идет лишь о разговорах по этой теме, так как никаких согласований по возможным санкциям пока нет.

Ранее бывший чешский дипломат и экс-замминистра обороны страны Яромир Новотны рассказал, что серьезной ошибкой Запада и американской администрации стало создание блока с участием России и Китая. Он добавил, что несмотря на годовые санкции Москва устояла. Эксперт отметил, что ограничительные меры лишь «перенаправили торговлю на восток». По его словам, Индия и Китай продолжают торговать с Россией.