Вашингтон пытается убедить Европу отказаться от российских энергоресурсов, однако риски такого шага для них кардинально отличаются, пишет китайская газета «Хуаньцю шибао». По словам автора статьи, возможные потери Евросоюза от запрета на российские газ и нефть многократно превышают американские, а заявления Штатов о серьёзных издержках из-за санкций лицемерны.

Вашингтон хочет <...> прикинуться <...> «Дон Кихотом», который будет сражаться за вас безо всякой поддержки, если у вас возникнут проблемы, — пишет автор статьи.

Он напомнил, что США импортируют из России лишь 8% от всех запасов нефти, а газ не покупают в принципе, тогда как ЕС импортирует из России большую часть нефти и около 45% всех запасов газа. О возможных проблемах в случае отказа от российской нефти и газа уже заявили власти Германии и Франции, и США не в состоянии заставить другие страны следовать их примеру в отношениях с Россией, чтобы одержать над ней верх. По словам журналиста, реальные требования и позиции всех сторон трансатлантического альянса в отношении РФ также нельзя назвать едиными.

В статье отмечается, что обострение отношений между Россией и Украиной усилило опасения европейцев по поводу национальной безопасности, и Вашингтон использует эти настроения в спекулятивных целях, углубляя существующие кризисы. Санкции же против России не принесут мира и безопасности и лишь создадут трудности для экономики, вызвав в том числе и геополитические потрясения.

Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что его страна может запросить исключения, если ЕС введёт запрет на импорт нефти и газа из России. Это связано с тем, что Болгария зависит от поставок из РФ и вводимые ЕС санкции могут «серьёзно повлиять на страну » и её экономику.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер также высказался против введения запрета на закупку российской нефти, угля и газа. По его словам, отказ от импорта российского сырья может привести к резкому росту цен на энергетические ресурсы не только в Западной Европе, но и во всём мире.