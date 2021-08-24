В Китае обнаружили новое месторождение сланцевой нефти

Специалисты из Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) обнаружили запасы сланцевой нефти на территории Дацинского нефтегазового месторождения в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об том сообщило Центральное телевидение Китая.

По подсчётам, объём геологических запасов сырья составляет 1,27 млрд тонн.

Это знаменует собой крупный прорыв Китая в разведке и разработке сланцевой нефти, — говорится в сообщении.

Как известно, Дацинское нефтегазовое месторождение является крупнейшим по запасам в Китае. Оно было обнаружено в 1959 году. Запасы нефти в нём составляют около 5,7 млрд тонн.

Ранее в Китае также обнаружили запас сланцевой нефти, месторождение которой находится в провинции Ганьсу. Объём месторождения Ордос составляет миллиард тонн. Китай сможет остановить рост зависимости от импорта нефти благодаря новому месторождению, разработка которого началась ещё два года назад. На сегодняшний день большая часть потребления нефти в стране зависит от поставок из других стран (70%).