В Китае назвали главное направление внешней политики КНР GT: китайцы назвали укрепление контактов с РФ главным направлением внешней политики КНР

Фото: Chinafotopress / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Новое исследование в Китае показало, что большинство жителей страны (58,4%) считают укрепление контактов с Россией главным направлением внешней политики КНР, пишет Global Times. Отмечается, что китайцы убеждены в том, что Россия смогла усилить свои позиции в мире, несмотря на западные санкции. Всего в опросе приняло участие 2,2 тысячи жителей крупных городов КНР.

Опрос показал, что 58,4% китайцев считают укрепление контактов с РФ главным направлением политики КНР на внешней арене. Многие опрошенные убеждены в том, что РФ усилила свои позиции, несмотря на санкции Запада, — сказано в публикации.

На втором и третьем месте оказались Европа (45,9%) и Юго-Восточная Азия (39,7%).

Министр иностранных дел Китая Ван И ранее заявил, что китайско-российские отношения «крепкие, как монолит», и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Дипломат добавил, что сотрудничество двух стран не антагонистично и не преследует интересы третьих сторон. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что оба государства выступают против новой холодной войны. Он указал на то, что Россия и КНР выступают против гегемонии одного государства в мире.