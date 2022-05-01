В Киргизии задержали экс-председателя ЦИК Абдраимова

Туйгунаал Абдраимов / Фото Шабиев Талант/ТАСС

Спецслужбы арестовали экс-главу киргизского Центризбиркома и бывшего губернатора Чуйской области Киргизии Туйгунаалы Абдраимова, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности республики. Отмечается, что Абдраимов задержан по подозрению в злоупотреблении должностным положением.

Задержан бывший председатель ЦИК КР (Киргизской Республики. — NEWS.ru) Т. Абдраимов​, — заявил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что бывшего заммэра Иркутска Владимира Преловского приговорили к четырём годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Его обвиняют в неоднократном получении взяток в период с июня по октябрь 2020 года.