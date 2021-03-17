Кличко ужесточает карантин в Киеве

https://static.news.ru/photo/bd7a9e88-87d1-11eb-bad8-96000091f725_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Киева приняли решение об ужесточении карантина в городе в связи с ухудшением эпидпроцесса. В частности, будут закрыты ТРЦ, кинотеатры, музеи и другие места массового скопления людей.

Помимо этого, в городе будет запрещено проведение массовых мероприятий. Новые ограничения начнут действовать с 20 марта, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём Facebook.

На сегодня в больницах — более 3300 больных коронавирусом! Заполненность коек в медучреждениях города — уже более 70%. Ситуация с распространением вируса — без преувеличения — угрожающая, — написал он.

Градоначальник также пожаловался, что кабмин Украины «умыл руки» и оставил региональные власти один на один с решением проблемы. В результате жители Киева смогут посещать только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины. Что касается запретов, то горожанам также запретят посещать спортивные мероприятия. Помимо этого, школьники после каникул вернутся на дистанционное обучение, сотрудников компаний бюджетной сферы также отправят на удалёнку.

Городской общественный транспорт продолжит работу в штатном режиме. Тем не менее жители Киева обязаны носить маски и заполнять транспортные средства только на 50%. Ограничения будут действовать до 9 апреля включительно.

Я призываю всех отнестись сознательно и ответственно к ситуации и соблюдать ограничения, которые будут введены, — добавил Кличко.

По состоянию на 18 марта в Киеве зафиксировано 1092 новых случая коронавируса за сутки. Всего же за время пандемии там заразились 149 923 человека, выздоровели — 100 423 человека, а умер 2991 человек.

Стоит заметить, что ситуация с пандемией коронавируса ухудшается не только на Украине, но и в других странах. Так, ранее NEWS.ru писал, что санитарные власти Болгарии вводят ограничения в связи с резким ростом числа заразившихся коронавирусом в стране. Министр здравоохранения Костадин Ангелов в четверг на брифинге сообщил, что всеобщий карантин вводится с 22 марта на 10 дней.