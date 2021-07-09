В Киеве сообщили об отказе британцев оснастить украинские катера

Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр». Об этом сообщил бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

По его мнению, ситуация с постройкой «Кентавров» похожа на закрученный детектив. За пять дней до поставки компания отказалась доставить водомёты на корабли. В компании объяснили этот факт, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения.

Удивительно, ведь для российских «Рапторов» (в чем-то аналог «Кентавра») водомёты они легко поставляют. Страшно предположить, что бизнес — это ничего личного, — написал Бирюков.

Он добавил, что два уже построенных «Кентавра» не могут принять на вооружение в течение двух последних лет, потому что за это время командование ещё не подписало приказ о создании комиссии по приёмке.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что корабли Украины и НАТО могут совершить проход в водах Крыма вслед за британским эсминцем Defender.