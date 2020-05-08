В Киеве рассказали, сколько Россия тратит на зарплаты ДНР и ЛНР

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Государственная избирательная комиссии Польши заявила, что назначенные на 10 мая выборы президента могут не состояться. В назначенное время избирательные участки не откроются, а кодекс, регулирующий выборы, не может быть применён.

Срыв выборов главы государства связан с пандемией коронавируса. ГИК лишилась возможности печатать бюллетени, что делает голосование практически невозможным. Новые нормы, принятые в связи с распространением инфекции, приостановили действие ряда полномочий...