В Киеве рассказали, сколько Россия тратит на зарплаты ДНР и ЛНР

Россия ежегодно увеличивает долю в финансировании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Только на зарплаты их госслужащим выделяется $1,3 млрд.
Об этом заявил украинский вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников,
На 62-63% бюджеты двух субъектов финансирует Российская Федерация, потому что они своими налогами и сборами собирают 37-38%, и каждый год эта цифра уменьшается. Раньше у них было 40%. Они получают свои зарплаты из бюджета РФ. 1 млрд 300 млн долларов по разным данным — это лишь финансирование зарплат, — указал чиновник.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина обновила состав трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Указ об этом подписал президент Владимир Зеленский. В частности, в составе переговорщиков в Минске будут работать члены правительства. В частности, в группу включены вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и замминистра обороны Александр Полищук.
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