https://static.news.ru/photo/778c5a90-84dd-11e9-94e8-fa163e074e61_660.jpg Надежда Савченко Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-руководитель украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан признался, что командование одного из украинских спецполков получило приказ ликвидировать бывшего нардепа Надежду Савченко.

Я принял к сведению, передал Надежде, — сообщил Рубан в эфире телеканала ZIK .

По его словам, Киев планировал сделать из Савченко «дважды героя» посмертно.

При этом, как оказалось, политик уже была в курсе готовящегося на неё покушения. Более того, спустя три месяца у неё появился водитель из тех, кто служит в этом спецполку.

Рубан также заверил, что убийство Савченко и её водителя должно было произойти во время их переезда из колонии, однако операция по ликвидации нардепа сорвалась.

Ранее News.ru писал о том, что экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко станет телеведущей на телеканале ZIK. Анонс программы «Комментатор» размещён на странице канала на YouTube. Надежда Савченко в ролике заявляет, что программа предназначена не для политиков, олигархов или журналистов, а для простых украинцев. Экс-депутат обещает рассказать о секретах Верховной рады, о том, как крадутся деньги граждан и как принимаются вредные для них законы.