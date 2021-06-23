В Киеве выпустили инструкцию на случай войны с Россией

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины презентовал в Киеве информационную брошюру в случае чрезвычайной ситуации или войны с Россией. Об этом заявила руководитель центра Любовь Цибульская. Её слова приводит РИА Новости.

По словам Цибульской, идея брошюры возникла после обострения ситуации на границе России и Украины. Инструкция расскажет о том, как подготовить дом, что делать во время обстрелов, как противостоять дезинформации.

Мы напечатаем около 100 тысяч экземпляров и в первую очередь мы будем её распространять в южных и восточных областях Украины, — рассказала Цибульская.

Ранее председатель исполнительного комитета организации Сергей Лебедев заявил, что Украина может покинуть СНГ только по собственному желанию. По словам Лебедева, хотя Киев не выплачивает взносы члена организации уже более пяти лет, коллеги по СНГ не планируют ставить вопрос об исключении. При этом Украина отказалась от многих форматов Содружества, но в некоторых из них она участвует и в настоящее время.