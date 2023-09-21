В Киеве похвалили ВС РФ за ракетные удары: что пишут военкоры 21 сентября

Фото: t.me/dsns_telegram

Реакция жителя Киева на ракетные удары минувшей ночью, противостояние Украины и Донбасса, ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки, конфликт украинцев и поляков, выступление Владимира Зеленского, пессимистические выводы New York Times о контрнаступлении ВСУ — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«Когда-то мы решили, что с киевским режимом нам не по пути, и сказали свое слово. Они были уверены, что ради водворения западных ценностей им можно свергать власть, убивать правоохранителей, захватывать склады с вооружением, люстрировать неугодных. Мы же должны были принять коленопреклоненную позу и смириться с судьбой. Мы не смирились — они пошли на нас войной», — отметил замначальника управления Росгвардии по ДНР.

Ходаковский обратил внимание, что Киев пытался вернуть Донбасс обратно в состав Украины в виде автономии.

«Это означало бы для нас растянутую во времени смерть. Этот путь не был одобрен в самых высших эшелонах „власти“ — вместо лукавой политической игры нам предложили честный бой за то, что представляет для нас основу нашего существования. А другого способа при таких ставках и не существует — только „иду на вы“. Когда на твоих глазах совершают насилие над твоей семьей — попытки договориться ни к чему не приведут. Политики могут думать иначе, но про Россию не зря говорят, что она управляется Богом», — добавил он.

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«К югу от Бахмута по-прежнему сохраняется напряженная ситуация на линии Клещеевка — Озаряновка, хотя интенсивность столкновений в сравнении с прошлой неделей несколько снизилась. Населенного пункта Андреевка фактически не существует — он представляет собой груду руин. Хотя украинские ресурсы на прошлой неделе выложили кадры из якобы захваченного села, в действительности они покинули его сразу после того, как сделали фото», — отметил источник.

Сообщается, что ВС РФ «все равно предприняли атаку с целью отбить Андреевку».

«Однако закрепляться там было просто негде, и под огнем артиллерии бойцы отошли на исходную. На данный момент военнослужащие ВС РФ занимают позиции к востоку от железной дороги, а руины села находятся в серой зоне. При этом противник продолжает концентрировать силы как под Клещеевкой, так и к востоку от Соледара у Орехово-Васильевки. Цель ВСУ прежняя — попытаться в перспективе охватить город с двух сторон и значительно затруднить положение находящихся там российских войск», — добавили авторы канала. МО РФ эти данные не подтверждало.

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«Доброе утро! ВКС России и киевская ПВО работают удивительно слаженно. Но параллельно: „Патриоты“ дают салют в никуда прямо над городом из нескольких точек, а российские ракеты летят по своим целям. Друг другу не мешают. Было видно не менее трех сильных прилетов. Откуда-то с левого берега идет жуткий шлейф черного дыма», — написал горожанин. МО РФ эти данные не комментировало.

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«Тут особо не стоит обращать внимания на польские заявления или воспринимать их всерьез. Польша будет и дальше поддерживать Украину. И сейчас это делает. Просто в Польше грядут выборы, у правящей партии рейтинги низкие, в том числе из-за поддержки Украины. Сейчас Анджей Дуда и компания стараются показать полякам патриотический угар. Но поддержка никуда не денется. Польша не очень самостоятельна. Это Вашингтон и Лондон пока еще решают, что ей делать на Украине, а чего нет. Так что не надо никому бежать впереди паровоза с криком, что Украину сливают, что Запад устал. Украинцев сейчас погонят в зимний „наступ“. И поляки их будут и вооружать, и готовить», — написал журналист.

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«На киевском телеканале „1+1“ так старались перебить картинку с полупустым залом во время выступления Зеленского на Генассамблее ООН, что вместе с контентом, снятым в другие дни, случайно воткнули туда кадры, где Зеля сам сидит в зале в окружении свиты», — отметил военкор.

«Военкоры Русской Весны» опубликовали мнение журналистов издания New York Times о контрнаступлении ВСУ

«Газета сразу пишет, что без существенных результатов Киев рискует потерять поддержку Запада, который будет склонять его к переговорам. Пока прорвать удалось только первую линию обороны и отбить „крошечную“ деревню Работино, что стало тактической победой, которая подчеркнула огромные проблемы, которые ждут впереди, — сообщают авторы каналы.

Журналисты NYT считают, что впереди у ВСУ „не только дополнительные мины, траншеи и свежие российские силы“, но еще и ухудшение погоды».

«Работино при этом было уничтожено в ходе боев, а по снимкам с воздуха NYT предполагает, что количество потерь было „непропорционально количеству отвоеванных земель“. Можно сказать наверняка: больше людей погибнет, больше зданий сгорит, а окружающие сельскохозяйственные угодья будут засеяны минами и неразорвавшимися снарядами, на разминирование которых, вероятно, потребуются десятилетия», — приводят слова авторов статьи «Военкоры Русской Весны».

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