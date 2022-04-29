В Киеве погибла журналистка «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Вера Гирич. В дом женщины попала ракета, сообщил её коллега Александр Демченко.
Ракета попала в её дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли её только с утра, — написал журналист на своей странице в Facebook (соцсеть признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).
Ранее Fox News сообщил о смерти на Украине журналистки Александры Кувшиновой и оператора Пьера Закржевски. Автомобиль съёмочной группы попал под обстрел.