В Киеве отрицают использование российских ПЦР-тестов

https://static.news.ru/photo/e545d532-5a58-11eb-bb27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина не использует ПЦР-тесты российского производства. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Он назвал «фейком» информацию о том, что в стране используют в 90% случаях ПЦР-тесты российского производства. Кром того, он заявил, что Украина не закупает и не планирует закупать их.

Я вам расскажу про тесты, которые закупаются Минздравом по странам-производителям — это КНР, США, Корея, Польша, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Канада, Чехия, Турция, Сингапур. Как вы видите, РФ здесь нет, — цитирует его РИА Новости.

Степанов добавил, что при этом львиная доля ПЦР-тестов закупается у украинского производителя. По его словам, на Украине используют ПЦР-тесты российского производства только в 0,6% случаев и «исключительно в каких-то частных лабораториях».

Ранее NEWS.ru писал, что украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Руководитель государственного предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов, в свою очередь, заявил, что рациональных оснований для закупки российской вакцины нет. По его словам, в том же сегменте существуют более эффективные и дешёвые препараты.