https://static.news.ru/photo/0b51fab8-32d1-11ea-b2a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: tsoua2020/facebook.com

Украина недополучит около $450 млн доходов в год из-за запуска газопровода «Турецкий поток». ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» собирается искать новые рынки.

Мощности этого газопровода (южное направление. — NEWS.ru) мы предлагаем другим поставщикам, и если появится ресурс газа в этом регионе, который будет экономически целесообразным для импорта на Украину, поставщики смогут использовать нашу ГТС, — сказал гендиректор ООО Сергей Макогон на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

Транзит газа через Украину в балканском направлении с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдавии. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат — снижение транзита в этом году составит порядка 15 млрд куб. м, заявлял ранее Макогон.

С начала года через новую точку приёма-сдачи газа на границе Турции и Болгарии «Странджа 2/Малкочлар» подаётся 20–25 млн кубометров в сутки. При этом примерно половина этого газа возвращается в Турцию через прежнюю точку поставок — «Странджа/Малкочлар». Ранее поставки газа в Болгарию осуществлялись через Украину, Молдавию и Румынию (по Трансбалканскому газопроводу).

Смена точки приёма-сдачи газа с румынской границы на пункт на турецкой границе произошла по соглашению болгарского газового дистрибьютора Bulgargaz EAD с ООО «Газпром экспорт». Благодаря этой сделке Bulgargaz ожидает сэкономить примерно $46 млн: на транзите через Румынию и за счёт меньшего расстояния транспортировки по самой Болгарии. Болгарская компания обещает снижение тарифов для потребителей, а также планирует договориться с российской стороной об удешевлении поставок.

«Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Чёрное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Торжественная церемония по случаю запуска первой нитки нового газопровода состоялась 8 января при участии президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако фактически топливо пустили по трубе неделей раньше.

По мнению экспертов, «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» РФ стала строить для того, чтобы лишить Украину транзита газа. Считается, что если одна нитка предназначена для снабжения активно выбивающих скидки турецких клиентов, то вторая — для поставок в страны ЕС и останется недозагруженной ещё многие месяцы, поскольку в Болгарии затянулось строительство её основного продолжения, писал NEWS.ru.