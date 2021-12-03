В Киеве оценили численность российских войск у границы Украины

Численность российских войск у границы Украины оценивается в 94,3 тысячи человек. Об этом, выступая в Верховной раде, заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что Киев ожидает скорой эскалации со стороны Москвы. Военные действия, по его словам, могут начаться уже в конце января, передаёт РИА Новости.

Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы в эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тысячи человек, — цитирует его агентство.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует вероятность широкомасштабной войны с Россией. При этом наблюдается большая информационная кампания в ряде СМИ, направленная на запугивание.

Агентство Bloomberg опубликовало материал о том, что Россия якобы массово передислоцирует войска «вплоть до Камчатки». Это сделано на тот случай, если конфликт с Украиной перерастёт в глобальную войну.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины. Совершенно неверно ассоциировать любые перемещения Вооружённых сил РФ по своей территории с подобными планами.