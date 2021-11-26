Зеленский допустил вероятность войны с Россией

Вероятность широкомасштабной войны Украины с Россией есть, при этом наблюдается большая информационная кампания в ряде СМИ, направленная на запугивание, считает украинский президент Владимир Зеленский, слова которого приводит ТАСС. Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков сообщило, что РФ готовится вторгнуться на Украину, и, в связи с этим даже передислоцировала силы на Камчатке.

Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня идёт запугивание. Сразу хочу сказать, с некоторых площадок, СМИ действительно идёт большое запугивание, что завтра будет война, — сказал глава государства журналистам.

Зеленский добавил, что в ближайшее время планируется контакт руководителя его офиса с представителями российских властей.

Накануне в агентстве Bloomberg вышел материал о том, что Россия массово передислоцирует войска «вплоть до Камчатки», расположенной недалеко от Японии и США. Это якобы сделано на тот случай, если конфликт с Украиной перерастёт в более глобальную войну.

Bloomberg уже не в первый раз сообщает о якобы планирующемся вторжении России на территорию Украины. Так, 11 ноября агентство со ссылкой на источники написало, что чиновники США проинформировали европейских коллег о наличии опасений по поводу возможной военной операции РФ на Украине.

В Кремле назвали подобные заявления «вбросами» и отметили, что ряд американских СМИ используется для целенаправленной информационной кампании против России.