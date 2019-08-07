https://static.news.ru/photo/b7c19b38-ac25-11e9-a5a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров пожаловался на «эгоизм» Европы, которая думает только о себе.

Мне кажется, всё же, что Европа больше думает о себе, и только чтобы мы им не мешали. Им необходимо чтобы здесь у нас было тихо и спокойно, — сказал политик в эфире NewsOne.

Он также с досадой констатировал, что страны Европы всё чаще занимают сторону Москвы в различных вопросах.

Все видят, что Германия чётко заняла позицию где-то на две третьих на стороне РФ. Они ведь вместе строят «Северный поток — 2». У них очень много общих бизнес-интересов, — заявил Ехануров.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран — участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров. Срочность встречи связана с гибелью четверых украинских военных в Донбассе.