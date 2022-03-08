В Киеве назвали условие для отказа от членства в НАТО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, в каком случае Киев готов обсуждать отказ от членства в НАТО. Он подчеркнул, что украинская сторона должна получить гарантии безопасности, сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Мы готовы к конструктивным переговорам по ключевым пунктам. <...> Но естественно, что мы защищаем нашу национальную государственность, наши национальные права. И должны получить чёткий и конкретный юридически обязывающий набор гарантий нашей безопасности в условиях, когда НАТО открыто говорит, что приёма Украины не будет, — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что охладел к идее вступления Украины в НАТО. По его словам, этому способствовало понимание того, что Альянс не готов принять страну в свой состав. Украинский лидер считает, что это связано со стремлением НАТО избегать противоречий и конфронтации с Россией.

Некоторое время назад глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что большинство украинцев хотят, чтобы страна вступила в НАТО, несмотря на возражение некоторых стран — членов Альянса. По его словам, если Киев добьётся успеха в этом вопросе, то демократический мир будет в безопасности.