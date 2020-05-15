В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату после просьбы надеть маску

https://static.news.ru/photo/726eadd2-96a3-11ea-ae78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать гранату в супермаркете в Киеве. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киевского управления Национальной полиции Украины, мужчине не понравилось, что его заставляют надеть маску в помещении. Он достал предмет, похожий на гранату, и стал им угрожать. На место выехали наряд полиции охраны, следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники.

Правоохранители выяснили, что мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника. Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, — говорится в сообщении Нацполиции.

Полицейские задержали мужчину, у него обнаружили гранату РГД-5 и две сигнальные ракеты, их изъяли и направили на экспертизу. Полиция завела уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, жителей Екатеринбурга стражи порядка задержали и скрутили рядом с их подъездом. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских. Один из них специально сходил домой за мусором, чтобы создать впечатление, что сотрудники полиции «беспредельничают», подчеркнули в ведомстве.