Полицейские жёстко задержали нарушителей режима самоизоляции на Урале

https://static.news.ru/photo/1dd0ef2e-93d3-11ea-85d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Екатеринбурга стражи порядка задержали и скрутили рядом с их подъездом. По словам очевидцев, один из мужчин вышел вынести мусор.

Соседи задержанного рассказали, что двое местных жителей выпивали на лавочке около дома. Когда спиртное закончилось, один из них отвёл домой ребёнка и жена снова отправила его на улицу вынести мусор, сообщает портал Е1.

Они были, конечно, подвыпившие, но мужчина этот не сопротивлялся. Его задержали прямо возле подъезда, приложили его об асфальт, у него ссадина на пол-лица. Второму мужчине брызнули в лицо из баллончика. Никакого сопротивления не оказывал, просто матом выражался, — рассказала свидетельница произошедшего.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских. Один из них специально сходил домой за мусором, чтобы создать впечатление, что сотрудники полиции «беспредельничают», подчеркнули в ведомстве.

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