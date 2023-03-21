В Киев едут премьер Японии и эшелоны снарядов: новости СВО на утро 21 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: POOLKeystone Press Agency/Global Look Press

Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник, 21 марта, посетит Украину, где встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Японский премьер оказался последним из руководителей стран «Группы семи» (G7), кто посетил Киев после начала конфликта.

Коллеги Японии по G7 из США между тем объявили о выделении Украине 34-го пакета военной помощи на $350 млн. Об этом объявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Киеву поставят дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS, гаубиц и БМП Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM.

Общий объем военной помощи Украине со стороны действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом превысил $33 млрд. Большая часть средств поступила Киеву начиная с конца февраля 2022 года.

При этом американский политик, претендующий на пост губернатора штата Кентукки, Джеффри Янг, прежде критиковавший соотечественников за помощь Украине, набросился на Евросоюз. Он считает, что империалистам оказалось мало НАТО, и теперь Евросоюз своими поставками на Украину вооружений превратился в новый военный альянс. Так он отреагировал на новость о том, что в ЕС согласовывают новый пакет помощи Украине на сумму €2 млрд.

Страны Евросоюза готовят передачу Киеву миллиона боеприпасов. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Норвегия и 17 стран ЕС утвердили проект совместных закупок боеприпасов для дальнейшей передачи Киеву и для восстановления собственных запасов.

Министерство обороны Норвегии сообщило, что оправленные королевством на Украину танки Leopard 2 уже на месте. В настоящее время проводится обучение украинских экипажей для боевых машин.

Спустя полгода выяснилось, что свои истребители Киеву передала Северная Македония. Это подтвердила министр обороны страны Славянка Петровска. Правда, выяснилось, что переданные Киеву четыре истребителя Су-25 были непригодны к полетам. Самолеты не поднимались в воздух с 2004 года, они ожидали продажи.

Что интересно, обычные украинские солдаты не видят на позициях вооружения стран НАТО. Об этом рассказал военнослужащий 54-й бригады армии Киева Евгений Иванников, взятый в плен в ЛНР. По его словам, их вооружают лишь гранатами и автоматами 1988, 1990 годов. Все западное оружие идет Силам специальных операций Украины, там его в избытке, считает пленный.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

На линии боевого соприкосновения больших изменений не произошло. Российские военные отбили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, наступление противника было остановлено с помощью РСЗО «Град». Он уточнил, что ударом артиллерии уничтожена бронетехника ВСУ и личный состав подразделений, наступавших в районе населенного пункта Торское в Краматорском районе ДНР.

ВСУ попытали атаковать и Крым. Использовались беспилотники. Ночью в районе города Джанкой на севере полуострова отработала система ПВО, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. Аксенов добавил, что один человек в результате получил ранения. Целью всех сбитых БПЛА были гражданские объекты, так как военные объекты поблизости отсутствуют, пояснил советник главы республики Олег Крючков. Он также добавил, что каждый БПЛА был начинен взрывчаткой и шрапнелью.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram-канале сообщение предпринимателя Евгения Пригожина о том, что ЧВК «Вагнер» контролирует 70% территории Артемовска. Он добавил, что ВСУ готовят контрнаступление, чтобы нанести фланговые рассекающие удары, которые могут отрезать подразделения «Вагнера» от основных сил российской армии. В связи с этим он попросил принять все меры, которые смогут предотвратить такой исход.

Военкор Василий Ткач заявил, что обстрелы российских городов и провокации со стороны ВСУ прекратятся, когда ВС РФ продвинутся до границ с Польшей. От киевского режима следует избавиться на всей территории Украины, отметил он, добавив, что именно такой видят цель СВО участвующие в ней российские военные. Ситуация с обстрелами не изменится, считает он, если передовую отодвинуть на несколько десятков километров, поскольку Запад поставляет Украине все более и более дальнобойные ракеты.