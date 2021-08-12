В Казахстане сравнили языковые рейды с «пещерным национализмом»

Действия языковых патрулей казахских националистов по проверке использования казахского языка в общественных местах недопустимы и возмутительны. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Казахстана Даурен Абаев журналистам 365 Info.

Вне всяких сомнений такие прецеденты недопустимы и возмутительны. Поэтому правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку, — сказал чиновник.

Абаев подчеркнул, что такие вещи жёстко пресекаются в Казахстане и нет никакой разницы, кто подвергся дискриминации и по какому поводу.

Подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления пещерного национализма, — заметил чиновник.

Он добавил, что 90% населения Казахстана страны владеют русским языком и более 30% школьников обучаются на русском, несмотря на что доля русскоязычных жителей Казахстана составляет 20%.

В Казахстане работают более 23 тысяч учителей русского языка и литературы. Это больше, чем в любой другой стране в Центральной Азии, — отметил Абаев.

По его словам, несправедливо говорить об ущемлении русского языка в стране.

Ранее в Сети появились видео записи рейдов казахских националистов в городах Нур-Султан, Алма-Ата, Павлодаре и других. Националисты заставляли людей — в основном, пожилых женщин — извиняться на камеру. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил , что власти Казахстана никак не реагируют на произошедшее. Они просят понять обстоятельства, в которых находится правительство.

11 июля депутаты Верховной рады назвали Украину колыбелью фашизма. Представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что президент страны поддерживает националистические настроения.