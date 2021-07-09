16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

В Верховной раде Украину назвали колыбелью фашизма в Европе

05:39, 11 июля 2021
Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обвинил президента Владимира Зеленского в поддержке националистических настроений в стране. Свою позицию депутат изложил в личном Telegram-канале.

Парламентари напомнил высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, назвавшего действующего президента «первым президентом национал-патриотом».

Не удивлюсь, если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских. Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!написал Кива.

Во время президентства Владимира Зеленского, в частности, был принят закон «О коренных народах Украины», в перечень которого не включены русские. При этом в тексте прописано, что в стране в качестве коренных народов сформировались крымские татары, караимы и крымчаки.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео