В Верховной раде Украину назвали колыбелью фашизма в Европе

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обвинил президента Владимира Зеленского в поддержке националистических настроений в стране. Свою позицию депутат изложил в личном Telegram-канале.
Парламентари напомнил высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, назвавшего действующего президента «первым президентом национал-патриотом».
Не удивлюсь, если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских. Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе! — написал Кива.
Во время президентства Владимира Зеленского, в частности, был принят закон «О коренных народах Украины», в перечень которого не включены русские. При этом в тексте прописано, что в стране в качестве коренных народов сформировались крымские татары, караимы и крымчаки.