В Верховной раде Украину назвали колыбелью фашизма в Европе

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В Бельгии девяностолетняя женщина умерла после того, как заразилась сразу двумя штаммами коронавируса — «британским» и «южноафриканским». Об этом сообщает AFP со ссылкой на бельгийских учёных.

Отмечается, что женщина не получала прививки от коронавируса. В марте её госпитализировали в больницу в бельгийском Алсте, в тот же день у неё диагностировали COVID-19. Через пять дней женщина скончалась....