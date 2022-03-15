В Казахстане может измениться форма правления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в государстве должна измениться форма правления. В частности, он предлагает расширить полномочия парламента и сделать президентскую республику. Его слова приводит РИА Новости.

Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь, прежде всего, идёт об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, — сказал он.

По его словам, такая система поможет сбалансировать властные институты и будет способствовать устойчивому развитию государства. Он также предложил законодательно запретить главе государства быть членом какой-либо партии во время исполнения своих полномочий. Таким образом будут обеспечены равные условия для развития всех фракций.

Ранее Токаев подписал указ о запрете вывоза из республики иностранной наличности на сумму более $10 тысяч. Также запрещено вывозить слитки аффинированного золота и инвестиционные монеты из золота и серебра, выпускаемые Нацбанком. Ограничения касаются и аффинированного золота массой свыше 100 граммов.