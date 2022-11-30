В Канаде рассказали о перехвате военного самолета китайскими ВВС CTV: китайские ВВС перехватывали патрульный самолет Канады

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Самолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая несколько раз за последние недели перехватывали канадский патрульный самолет CP-140 Aurora. Это происходило, когда самолет выполнял наблюдательные полеты международной миссии, следящей за соблюдением санкций против КНДР, сообщает телеканал CTV со ссылкой на представителя Министерства обороны Канады Джессику Ламиранде.

Мы можем констатировать, что эти перехваты происходили регулярно в ходе миссии, — цитирует телеканал военного чиновника.

Ламиранде пояснила CTV, что канадский самолет вылетал на патрулирование с авиабазы японского острова Окинава. Миссия для него началась в первых числах октября, на базу в канадскую провинцию Британская Колумбия самолет вернулся только на прошлой неделе.

В Минобороны Канады не стали сообщать другие подробности перехватов своего самолета, сославшись на соображения национальной безопасности.

Ранее пресс-служба ВВС Италии сообщила, что итальянские истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, в конце сентября вылетали на перехват российских самолетов. Три российских самолета были якобы замечены «возле северо-восточной границы НАТО».