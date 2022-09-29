Итальянские истребители вылетали на перехват российских самолетов в Польше

Фото: IMAGO/Björn Trotzki / www.imago-images.de / Global Look Press

Итальянские истребители Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Польше, вылетали на перехват российских самолетов, сообщила пресс-служба ВВС Италии. Отмечается, что российские самолеты были якобы замечены «возле северо-восточной границы НАТО». В пресс-релизе при этом сказано, что во вторник у границы были замечены три воздушных судна.

Еще один взлет для Eurofighter итальянских ВВС, участвующих в миссии патрулирования в Польше​​​. Тревога поднята из-за российских самолетов возле польской границы, — сообщила пресс-служба.

Представители итальянского ведомства не привели дополнительные сведения об инциденте.

Российские штурмовики Су-25 ранее нанесли удар по замаскированным позициям Вооруженных сил Украины, видео опубликовало Минобороны РФ. На кадрах видно, как штурмовики загружаются 122-миллиметровыми неуправляемыми ракетами и летят к цели, а затем наносят удары по позициям ВСУ. Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

23 сентября российские истребители за сутки сбили два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Это произошло в небе над ДНР, Николаевской и Херсонской областями Украины.