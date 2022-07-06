В Канаде рассказали, как Путин «выстрелил» по финансовой системе НАТО Toronto Star: ответ Путина на санкции стал «выстрелом» по финансовой системе НАТО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Украинский кризис положил начало новому финансовому порядку, в котором другие валюты могут оттеснить доллар, пишет канадское издание Toronto Star. Отмечается, что начало этому положило решение президента России Владимира Путина перевести расчеты за газ для недружественных стран в рубли.

Россия произвела «выстрел» по финансовой системе НАТО, ответив эффективными мерами на западные санкции, — считает обозреватель Фрэнк Джустр.

Автор также отметил, что ожидает усиления роли альтернативных торговых валют, которые будут конкурировать с долларом. Ожидается, что такой экономический порядок будет вращаться вокруг «сырьевых валют», которые еще больше ослабят евродолларовую систему.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что России необходимо простимулировать импорт, чтобы стабилизировать курс рубля. Он отметил, что в последнее время некоторые зарубежные валюты становятся токсичными, вследствие чего Минфин не может закупать их в рамках бюджетного правила на нефтегазовые сверхдоходы. По словам министра, ведомство намерено покупать валюту дружественных стран.