В Канаде пожалели о закрытии воздушного пространства России CTV: закрытие российского неба привело к росту расходов на топливо у авиакомпаний Канады

Фото: Massimo Insabato/Global Look Press

Самолет Boeing 777-300 ER Air Canada

Закрытие российского воздушного пространства привело к серьезным последствиям для авиакомпаний Канады, в том числе к подорожанию билетов для пассажиров, сообщает портал CTV News. Это связано с тем, что канадские перевозчики вынуждены облетать Россию, что увеличивает время полетов и расходы на топливо.

Экс-операционный директор Air Canada Дункан Ди объяснил, что через воздушное пространство России пролегает большинство оптимальных маршрутов, например, в Юго-Восточную Азию. CTV News уточняет, что в Канаде пожалели о закрытии этого пути.

Ранее стало известно, что чистая прибыль 27 крупнейших российских авиакомпаний на фоне западных санкций за 2022 год составила рекордные 87,8 млрд рублей, что почти в три раза выше, чем за 2021-й. Этому способствовала поддержка государства авиаотрасли и оптимизация расходов. Прибыль также выросла из-за сокращения множества прямых зарубежных рейсов из России, благодаря чему на оставшихся международных маршрутах выросли тарифы.

В начале апреля российские авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой о предоставлении новых мер поддержки: субсидировании ремоторизации SSJ 100 и обслуживания Ту-214, а также об отмене требования о банковских и госгарантиях при покупке и лизинге новых воздушных судов.