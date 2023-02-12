В Канаде нашли «русский след» у сбитого над страной шара The Globe and Mail: власти Канады полагают, что сбитый над страной шар мог быть российским

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Воздушный объект, сбитый над территорией Канады, мог являться разведывательным аппаратом китайского или российского происхождения. Мнение властей страны приводит издание The Globe and Mail со ссылкой на неназванного чиновника. В издании отметили, что руководство государства официально не сообщает о типе летательного аппарата и предлагает дождаться результатов исследования обломков.

Правительственный чиновник сказал The Globe and Mail в субботу, что предполагается, что это был разведывательный воздушный шар китайского или российского происхождения, — говорится в сообщении.

Известно, что перехваченный в ночь на 12 февраля аппарат был меньше и проще того, который представители США сбили после того, как он пересек всю сухопутную часть страны.

Ранее сообщалось, что представители NORAD отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Детали и происхождение объекта оставались неизвестными.

Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны.

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд рассказала, что неопознанный объект представлял потенциальную угрозу для воздушных судов гражданской авиации.