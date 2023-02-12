Воздушный объект, сбитый над территорией Канады, мог являться разведывательным аппаратом китайского или российского происхождения. Мнение властей страны приводит издание The Globe and Mail со ссылкой на неназванного чиновника. В издании отметили, что руководство государства официально не сообщает о типе летательного аппарата и предлагает дождаться результатов исследования обломков.
Правительственный чиновник сказал The Globe and Mail в субботу, что предполагается, что это был разведывательный воздушный шар китайского или российского происхождения, — говорится в сообщении.
Известно, что перехваченный в ночь на 12 февраля аппарат был меньше и проще того, который представители США сбили после того, как он пересек всю сухопутную часть страны.
Ранее сообщалось, что представители NORAD отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Детали и происхождение объекта оставались неизвестными.
Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские военные самолеты сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны.
Министр национальной обороны Канады Анита Ананд рассказала, что неопознанный объект представлял потенциальную угрозу для воздушных судов гражданской авиации.