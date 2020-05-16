В Канаде начнутся первые испытания вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/daf7809c-9796-11ea-8b7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris So/Global Look Press

Первые испытания вакцины от коронавируса были одобрены Минздравом Канады. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Если они будут успешными, то мы будем производить и распространять вакцину в нашей стране, — рассказал Трюдо во время обращения к нации.

Испытания будут проходить на базе центра вакцинологии Университета Долхаузи в городе Галифакс, сообщает ТАСС.

В настоящий момент в Канаде коронавирусом заразились 75 тысяч человек. Скончались более 5,5 тысячи, 37,2 тысячи заболевших излечились.

NEWS.ru писал, что представители Всемирной организации здравоохранения сомневаются в появлении вакцины от коронавируса к концу 2020 года. В организации напомнили, что над ней работают 100 различных групп, но процесс её создания занимает время.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США начали разрабатывать вакцину от коронавируса 11 января, ещё не зная, против чего они борются.

По данным на 16 мая, коронавирусом в мире заразились более 4,5 млн человек, более 307 тысячи умерли, более 1,6 млн выздоровели.