В Канаде число случаев заражения коронавирусом превысило 76 тысяч

Минздрав Канады сообщил, что число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в стране достигло 76 193.
Днём ранее число заболевших составляло 74 993 человека. Число смертельных случаев увеличилось на 1200 и достигло 5702. Больше всего заболевших выявлено в провинциях Квебек (42 183) и Онтарио (22 653),
NEWS.ru писал, что канадские медики начнут испытания вакцины от коронавируса. Они будут проходить на базе центра вакцинологии Университета Долхаузи в городе Галифакс.
Ранее стало известно, что граница США и Канады будет закрыта до 21 июня. Запрет на несрочные перемещения был продлён на месяц.
По данным на 17 мая, коронавирусом в мире заразились более 4,6 млн человек, более 311 тысяч умерли, более 1,6 млн выздоровели.
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