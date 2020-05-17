В Канаде число случаев заражения коронавирусом превысило 76 тысяч

https://static.news.ru/photo/ea7ff19e-9862-11ea-9e0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zou Zheng/Global Look Press

Минздрав Канады сообщил, что число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в стране достигло 76 193.

Днём ранее число заболевших составляло 74 993 человека. Число смертельных случаев увеличилось на 1200 и достигло 5702. Больше всего заболевших выявлено в провинциях Квебек (42 183) и Онтарио (22 653), сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что канадские медики начнут испытания вакцины от коронавируса. Они будут проходить на базе центра вакцинологии Университета Долхаузи в городе Галифакс.

Ранее стало известно, что граница США и Канады будет закрыта до 21 июня. Запрет на несрочные перемещения был продлён на месяц.

По данным на 17 мая, коронавирусом в мире заразились более 4,6 млн человек, более 311 тысяч умерли, более 1,6 млн выздоровели.