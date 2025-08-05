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05 августа 2025 в 10:33

Учительница музыки на протяжении трех месяцев совращала подростка

В Канаде 31-летняя учительница музыки совратила ученика и попала под суд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В канадской провинции Онтарио возбуждено уголовное дело против 31-летней преподавательницы музыки Дженнифер Элиз Лоуренс из-за обвинений в сексуальных отношениях с несовершеннолетним учеником, сообщает CTV News. Следствие установило, что противоправные действия продолжались три месяца.

Лоуренс предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая сексуальную эксплуатацию, совращение малолетнего и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних. В конце апреля 2025 года педагога отстранили от работы. Первое судебное заседание по данному делу запланировано на конец августа.

Ранее в американском штате Алабама было возбуждено уголовное дело против 35-летней Сары Хаггинс Логан, преподавательницы христианской школы North River Christian Academy. Женщину обвиняют в сексуальных отношениях с несовершеннолетней ученицей. Расследование началось после заявления родителей пострадавшей, которые утверждали о фактах совращения их дочери педагогом.

В Калифорнии продолжается судебное разбирательство в отношении бывшей учительницы Лауры Уайтхерст. Против нее выступил уже четвертый бывший ученик, заявивший о сексуальных контактах с педагогом в 2007 году, когда ему было 16 лет. Уайтхерст уже была осуждена за аналогичные преступления против трех школьников, включая рождение ребенка от одного из них.

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