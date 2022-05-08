В Израиле появится национальная гвардия для борьбы с террором Премьер-министр Израиля Беннет поручил создать национальную гвардию для борьбы с террором

Вооружённые силы Израиля / Фото shutterstock.com

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе еженедельного заседания правительства поручил создать национальную гвардию, сообщается на сайте кабмина. Председатель израильского правительства отметил, что страна находится на рубеже нового этапа борьбы с террором.

Я поручил Совету национальной безопасности по согласованию с Министерством обороны представить правительству упорядоченный и бюджетный план создания национальной гражданской гвардии к концу месяца, — заявил он.

Беннет подчеркнул, что высшей задачей правительства является восстановление личной безопасности израильтян. Он отметил, что страна находится в начале нового этапа борьбы с террором и «подстрекатели не смогут спокойно отдыхать».

За последнее время на территории Израиля произошло несколько вооружённых нападений с применением оружия. Так, 15 апреля в Иерусалиме возле мечети Аль-Акса, которая считается третьей святыней ислама после мечети Аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине, произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным палестинского Красного Полумесяца, по меньшей мере 152 человека получили ранения различной степени тяжести.

По данным израильской полиции, около четырёх часов утра десятки молодых людей начали маршировать в сторону мечети, неся флаги Организации освобождения Палестины и группировки ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. В полиции Израиля утверждают, что палестинцы дождались окончания утренней молитвы, после чего забаррикадировались в мечети Аль-Акса и начали бросать камни в правоохранителей.