В Израиле научились выявлять коронавирус за 40 секунд

https://static.news.ru/photo/a6b6a63e-e217-11ea-b1a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Израильские медики создали технологию, которая выявляет наличие коронавирусной инфекции за 30-40 секунд.

Учёные разработали тест на COVID-19. Его точность составляет больше 96%, что больше классического ПЦР. Для проверки человека необходимо взять образец его слюны.

Добровольцы полоскали рот солевым раствором. Потом образцы со слюной изучались специальным прибором, излучающим свет. Устройство определяет наличие или отсутствие вируса в анализах.

В исследовании принимали участие 250 человек. Цена одного теста составляет $0,29. Также специалисты создали приложение, которое позволяет получить ответ дома, не имея рядом специального оборудования.

Министерство здравоохранения в ближайшие дни объявит тендер на оборудование аэропорта Бен-Гурион лабораториями по выявлению COVID-19, — заявил директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр, сообщает радио Sputnik.

NEWS.ru писал, что израильский иммунолог Полина Степенская высоко оценила российскую вакцину от коронавируса. Медик подчеркнула, что уверена в качестве препарата, поскольку его разрабатывали профессионалы на основе эффективной технологии.