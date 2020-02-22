https://static.news.ru/photo/6b7abeb6-558b-11ea-af94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Zhanjie/Xinhua/Global Look Press

Число заражённых новым типом коронавируса в Италии превысило 50 человек. Инфекцию подхватили жители Ломбардии и Венето на севере страны.

Как сообщил на пресс-конференции в Милане президент области Ломбардия Аттилио Фонтана, тесты на коронавирус дали положительный результат в 39 случаях. Все эти люди проживают в зоне к югу от города Лоди. По словам властей региона, «оснований для введения особых мер по всей Ломбардии пока нет».

Число заразившихся в соседней области Венето достигло 12 человек. Президент этого региона Лука Дзайа сообщил, что девять из заболевших проживают в городе Во (провинция Падуя).

21 февраля был зафиксирован первый в Италии случай гибели человека от коронавируса. В больнице Падуи скончался 78-летний мужчина, который был госпитализирован с симптомами дыхательной недостаточности. Стало известно, что в начале февраля он ужинал с другом, только что вернувшимся из поездки в Китай. При этом тест на коронавирус, сделанный мужчине, побывавшему в КНР, дал отрицательный результат.

22 февраля от пневмонии, вызванной коронавирусом, в госпитале скончалась 77-летняя жительница города Кодоньо (область Ломбардия), где выявлен главный очаг заражения в Италии. В этом городе изолированы около 250 человек. Проживающих в регионе людей попросили без необходимости не покидать свои жилища. Власти ввели запрет на публичные мероприятия и ограничили торговлю.

О первом случае заражения итальянца коронавирусом стало известно 7 февраля. Положительный результат дал тест, сделанный гражданину, доставленному в Рим из китайской Ухани. После проведённого лечения его последний тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом заражения стал продуктовый рынок Ухани. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2.

К 22 февраля эпидемия затронула 76 228 тысяч человек (за пределами КНР зарегистрированы 1200 случаев). Инфекция уже унесла жизни 2345 заболевших (за пределами Китая умерли 8 человек). Выздороветь удалось более 20 тысячам пациентов. Китай уже запустил производство первого лекарства от болезни.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения встревожена неясными случаями заражения новым типом коронавируса. Речь идёт о тех пациентах, которые не бывали в КНР или не контактировали с заражёнными. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус также выразил обеспокоенность фактом распространения заболевания за пределами Китая. Это, по его мнению, говорит о том, что возможностей для сдерживания эпидемии становится всё меньше.