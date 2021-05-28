В испанском порту перевернулось судно

Грузовое судно Nazmuye Ana перевернулось в порту испанского города Кастельон-де-ла-Плана (автономное сообщество Валенсия) вечером в пятницу, 28 мая. Как сообщили в администрации порта, в результате инцидента пострадали три человека, двое пропали без вести.
Судно Nazmuye Ana с девятью членами экипажа на борту перевернулось в порту Кастельона во время работ по погрузке контейнеров, — говорится в Twitter порта.
El buque Nazmuye Ana con 9 tripulantes a bordo ha volcado en el muelle de la Centenario del puerto de CastellÃ³n cuando realizaba operaciones de carga de contenedores. pic.twitter.com/ApKnLXmhi4