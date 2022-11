В Иране заявили о невозможности победы Украины Kayhan: Украина не сможет победить в конфликте даже при помощи НАТО

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Обозреватель иранского издания Kayhan и военный теоретик Сейид Мохаммад-Амин Абади заявил, что Украина не сможет выйти победителем из конфликта с Россией даже при помощи стран НАТО. Публицист отметил, что президент страны Владимир Зеленский за девять месяцев так и не достиг заявленных целей. Он указал на то, что последние события показывают, что Запад оказывает давление на Киев, чтобы скорее решить конфликт мирным путем, так как Россия не намерена уступать.

Полный разгром российской армии без начала ядерной войны невозможен. Если в конфликт вмешается НАТО, то победителей в ядерном пепле не будет. В конечном итоге стороны просто уничтожат друг друга, — написал Сейид Мохаммад-Амин Абади.

НАТО и США, по словам журналиста, неоднократно заявляли о нежелании доводить ситуацию до прямой конфронтации с Россией.

Обозреватель аналитического центра The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity Рон Пол ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стал все больше и больше разочаровывать американские власти своими действиями. По мнению эксперта, глава страны неоднократно вызывал недовольство Вашингтона тем, что жаловался на недостаточную помощь со стороны Белого дома. Последней каплей, по мнению обозревателя, стало то, что он попытался обвинить Россию в падении украинской ракеты на территорию Польши.