https://static.news.ru/photo/4fdfeb38-348c-11ea-a2a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана с требованием отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после того, как Тегеран заявил, что его военные по ошибке сбили украинский самолёт. Людей уже начал разгонять спецназ, применяется слезоточивый газ.

Видео из охваченной митингами иранской столицы начали появляться в Twitter. Так, в частности, студенты Технологического университета имени Амира Кабира под стенами Корпуса стражей Исламской революции скандируют: «Смерть лжецам! Смерть диктатору!». Также среди лозунгов: «Хаменеи — наш позор! Убирайся из страны!»

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

О том, что самолёт случайно был подбитой иранской ракетой, заявили лидеры США, Канады и Великобритании. Американская разведка засекла тепловые следы от выпущенных снарядов. Кроме того, этой версии придерживались и авиационные эксперты. Иран сначала настаивал, что катастрофа произошла из-за технической неисправности двигателя.