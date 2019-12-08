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Султан Омана Кабус бен Саид приехал с частным визитом в Бельгию, чтобы пройти медицинское обследование. Ранее бельгийские СМИ распространили информацию, что свита султана забронировала все номера класса люкс в самой дорогой гостинице пригорода Брюсселя Лувена.

Как передаёт РИА Новости, МИД Бельгии отреагировал на публикации и озвучил цель визита 79-летнего оманского правителя. Ведомство выпустило специальное обращение, где уверяет, что султан должен пройти «серию медицинских осмотров». Султан...