Палата представителей Иордании разрешила суду начать преследование в отношении двух бывших министров, обвиняемых в злоупотреблении служебным положением и неисполнении обязанностей.
Большинством голосов законодательный орган лишил иммунитета экс-министра по охране окружающей среды Тахера аш-Шахшира и бывшего министра общественных работ и жилищного строительства Сами Халсата,
Ранее NEWS.ru писал, что молдавский парламент лишил неприкосновенности депутата партии «Шор» Петра Жардана. Соответствующий запрос направил в кабмин прокурор Дмитрий Робу. Жардана подозревают в злоупотреблении властью при сдаче в концессию международного аэропорта Кишинёва и в отмывании денег. По данным следствия, депутат был членом госкомиссии, которая приняла решение о сдаче в концессию аэропорта.
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