В Индийском океане стартуют учения России, Китая и ЮАР В Индийском океане стартуют учения России, КНР и ЮАР с участием фрегата «Адмирал Горшков»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Адмирал Горшков

Совместные военно-морские учения ВМФ России, ВМС НОАК и ВМС ЮАР начались в южной части акватории Индийского океана вблизи африканского побережья, передает РИА Новости. Учения под названием Exercise MOSI пройдут с 17 по 27 февраля в районе городов Дурбан и Ричардс-Бэй в провинции Квазулу-Натал.

От России участвуют отряд кораблей Северного флота в составе среднего танкера «Кама» и новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», который находится в первом дальнем походе с гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон» на борту.

От ЮАР в учениях примут участие более 350 военнослужащих из различных родов войск и подразделений. Во время учений планируется отработать взаимодействие морских систем, борьбу с пиратством, морское сотрудничество и усовершенствовать совместные меры реагирования на стихийные бедствия.

Ранее французское издание L’Opinion опубликовало материал, в котором заявило, что планы России, ЮАР и КНР по проведению совместных военно-морских учений вызвали ярость у западных стран. По мнению авторов статьи, РФ усиливает свое влияние в Африке, что указывает на провал попыток Запада изолировать Москву, отмечается в материале. Издание подчёркивает, что ЮАР критикует западные санкции в отношении России и продолжает с ней сотрудничество, несмотря на давление со стороны Европы и США. ЮАР является геостратегическим партнером РФ в рамках БРИКС — сообщества, которое ставит под вопрос гегемонию Запада.