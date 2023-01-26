L'Opinion: совместные учения России, ЮАР и Китая вызвали ярость у Запада

Фото: Li Yun/XinHua/Global Look Press

Военные корабли ВМС Китая и России после совместных военно-морских учений

Планы России, ЮАР и ККНР по проведению совместных военно-морских учений вызвали ярость у западных стран, пишет французское издание L’Opinion. РФ усиливает свое влияние в Африке, что указывает на провал попыток Запада изолировать Москву.

Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине, — говорится в публикации.

Авторы статьи отметили, что ЮАР критикует западные санкции в отношении России и продолжает с ней сотрудничество, несмотря на давление со стороны Европы и США. ЮАР является геостратегическим партнером РФ в рамках БРИКС – сообщества, которое ставит под вопрос гегемонию Запада.

Учения, которые запланированы на февраль, сблизят Россию и ЮАР в военном плане. Раздражение Запада вызывает и место их проведения – в районе Мозамбикского пролива, который является «стратегическим пунктом поставок углеводородов», отмечается в публикации.