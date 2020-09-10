В Индии зафиксировали новый антирекорд по приросту заразившихся COVID-19

https://static.news.ru/photo/39913192-f409-11ea-ac06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manish Rajput/Sopa Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Индии зафиксировали второй подряд антирекорд по суточному приросту случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа выявлено 96,5 тысячи заболевших. Днём ранее этот показатель составлял 95,7 тысячи человек.

В общей сложности число инфицированных в стране составляет более 4,5 млн человек, сообщается на сайте Министерства здравоохранения и благосостояния семьи. В больницах находятся свыше 943,4 тысячи пациентов с COVID-19, выздоровели более 3,5 млн человек. По количеству заболевших лидируют штаты Махараштра, Андхра-Прадеш и Тамиланд.

Индия более месяца занимает первое место по суточному приросту инфицированных. При этом по общему количеству заболевших занимает второе место, уступая США. В рейтинге Университета Джонса Хопкинса Индия занимает третье место по числу летальных исходов: жертвами инфекции в стране стали 76,2 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Индии планируют создать свою вакцину от коронавируса до конца текущего года. По словам министра здравоохранения Харша Вардхана, один из препаратов уже проходит третью стадию клинических испытаний.