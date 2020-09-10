В Индии зафиксировали новый антирекорд по приросту заразившихся COVID-19

В Индии зафиксировали второй подряд антирекорд по суточному приросту случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа выявлено 96,5 тысячи заболевших. Днём ранее этот показатель составлял 95,7 тысячи человек.
В общей сложности число инфицированных в стране составляет более 4,5 млн человек,
Индия более месяца занимает первое место по суточному приросту инфицированных. При этом по общему количеству заболевших занимает второе место, уступая США. В рейтинге Университета Джонса Хопкинса Индия занимает третье место по числу летальных исходов: жертвами инфекции в стране стали 76,2 тысячи человек.
Ранее NEWS.ru писал, что в Индии планируют создать свою вакцину от коронавируса до конца текущего года. По словам министра здравоохранения Харша Вардхана, один из препаратов уже проходит третью стадию клинических испытаний.
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