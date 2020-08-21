Индия создаст вакцину от коронавируса до конца 2020 года

https://static.news.ru/photo/9f7e2f2a-e51b-11ea-8990-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В Индии первая вакцина от COVID-19 может появиться к концу 2020 года. Об этом заявил министр здравоохранения и благосостояния семьи Харш Вардхан.

По его словам, одна из вакцин-кандидатов на данный момент проходит третий этап клинических испытаний.

Мы уверены, что вакцина будет разработана к концу этого года, — сказал глава Минздрава.

На данный момент в стране разработаны три вакцины-кандидата, все он проходят испытания. По данным телеканала IndiaTV, министр мог говорить о препарате COVAXIN, разработанном индийской компанией Bharat Biotech.

По словам Вардхана, несмотря на рост заболеваемости, Индия уже добилась некоторых успехов в борьбе с коронавирусом. Коэффициент выздоровления в стране, как отметил глава Минздрава, составляет 75%, передаёт ТАСС.

В общей сложности 2,2 млн пациентов выздоровели и ушли домой, а ещё 700 тысяч будут вылечены очень скоро, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные Университета Рединга в Великобритании предположили, что российская вакцина от коронавирусной инфекции может спровоцировать мутацию вируса и сделать его невосприимчивым к антибиотикам.