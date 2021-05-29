В Индии умер первый заразившийся «жёлтой плесенью»

https://static.news.ru/photo/0fcb5816-c126-11eb-a81d-96000091f725_660.jpg Фото: Naveen Sharma/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

В индийском городе Газиабад умер первый в мире человек, который заразился грибковым заболеванием «жёлтая плесень». Ранее его фиксировали только у пресмыкающихся, передаёт ТАСС со ссылкой на информационное агентство PTI.

59-летний Кунвар Сингх оказался в больнице из-за коронавируса. Инфекция, как выяснили врачи, была далеко не единственным недугом пациента. Оказалось, что мужчина страдает ещё и тремя грибковыми заболеваниями — «чёрной», «белой» и «жёлтой» плесенью. Скончался Кунвар из-за отравления организма токсинами.

По данным медиков, мужчина стал первым пациентом в мире, у кого нашли «жёлтую плесень». Сейчас однако в больнице Harsh Hospital лечится ещё один пациент с таким заболеванием.

Этот грибок у Раджеша Кумара, жителя Мураднагара, был обнаружен возле мозга. Половина его челюсти удалена, — рассказал отоларинголог индийской больницы.

В настоящее время пациент принимает противогрибковые препараты. Пока уровень заражения грибковой инфекцией у него ниже, чем был у скончавшегося Кунвара.

Ранее сообщалось, что число умерших от коронавируса в РФ за минувшую неделю показало максимум с конца марта. На фоне осложнений COVID-19 умерли 2680 человек. В период с 24 по 30 мая умерло на 2,6% больше россиян, чем на неделе ранее.