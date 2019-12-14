https://static.news.ru/photo/1d1166ba-1e6a-11ea-bfb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Pictures Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два здания, переживших атомную бомбардировку США, намерены снести в Хиросиме к 2022 году. Решение, несмотря на протест общественности, приняла администрация префектуры.

Объекты 1913 года постройки находятся на территории бывшего армейского склада одежды. Они являются одними из самых больших сохранившихся сооружений, оставшихся после бомбардировки города. Здания выполнены из железобетона с внешней отделкой из красного кирпича. Их окна, как считается, были деформированы в результате взрыва бомбы. Эпицентр находился на расстоянии 2,7 км от склада. Сразу после атаки здесь был организован временный пункт помощи пострадавшим.

По мнению чиновников, два из трёх зданий бывшего склада сильно обветшали и могут обрушиться в случае землетрясения. Третье здание власти намерены сохранить. Его стены и крыша, как ожидается, будут укреплены и отремонтированы, сообщает агентство Kyodo.

Некоторые жители Хиросимы не потеряли надежду спасти все три объекта и использовать их в качестве лекционных залов или художественных студий. Группу местных активистов возглавляет 89-летний Ивао Наканиши, переживший атаку в 1945 году.

Они могут быть использованы в качестве средств для содействия ликвидации ядерного оружия, — отметил горожанин.

Американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму атомную бомбу утром 6 августа 1945 года. 90% зданий города было разрушено. Взрывом убило 70 тысяч человек, ещё 60 тысяч умерли от лучевой болезни, ожогов и ранений. За первые полгода после бомбардировки скончались 140 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что корпорация «Росатом» рассекретила архивные материалы, связанные со становлением и развитием ядерной индустрии СССР. Курировал это направление генеральный комиссар госбезопасности Лаврентий Берия.