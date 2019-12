Фото: Keystone Pictures Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Объекты 1913 года постройки находятся на территории бывшего армейского склада одежды. Они являются одними из самых больших сохранившихся сооружений, оставшихся после бомбардировки города. Здания выполнены из железобетона с внешней отделкой из красного кирпича. Их окна, как считается, были деформированы в результате взрыва бомбы. Эпицентр находился на расстоянии 2,7 км от склада. Сразу после атаки здесь был организован временный пункт помощи пострадавшим.

По мнению чиновников, два из трёх зданий бывшего склада сильно обветшали и могут обрушиться в случае землетрясения. Третье здание власти намерены сохранить. Его стены и крыша, как ожидается, будут укреплены и отремонтированы, сообщает агентство Kyodo.

Некоторые жители Хиросимы не потеряли надежду спасти все три объекта и использовать их в качестве лекционных залов или художественных студий. Группу местных активистов возглавляет 89-летний Ивао Наканиши, переживший атаку в 1945 году.