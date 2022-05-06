В Херсоне задержали мужчину, готовившего теракт на День Победы

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России сообщил о задержании в Херсоне мужчины, готовившего теракт на День Победы. В квартире подозреваемого обнаружили лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил запросить в Минобороны РФ сведения в отношении мужчины, задержанного в городе Херсоне в связи с подготовкой к совершению террористического акта, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, военнослужащие обнаружили в квартире задержанного документацию, специальную литературу, стрелковое оружие, а также боеприпасы, гранатомёт и тротил. Мужчина уже подтвердил правоохранителям причастность к изготовлению СВУ.

Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны, — отметили в ведомстве.

Следственный комитет совместно с Минобороны РФ установит других лиц, причастных к организации особо тяжкого преступления. Далее правоохранители намерены привлечь их к ответственности.

Ранее ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в ТРЦ в Симферополе по указанию полка «Азов». В ходе обысков у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, а также компоненты для его изготовления, экстремистскую литературу, переписку с националистами и атрибутику украинских националистических формирований.