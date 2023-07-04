Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал утреннюю атаку дронов ВСУ на Новую Москву и Подмосковье фразой «так бывает». По его словам, случается так, что «что-то может прилететь».
Если говорить про Москву, то, конечно, мы традиционно не комментируем это, но так бывает, такое в жизни происходит. <...> Что-то может прилететь по Москве, — заявил представитель украинской военной разведки.
Ранее Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки пяти беспилотников ВСУ по объектам Новой Москвы и Московской области рано утром 4 июля. По данным военного ведомства, четыре дрона были сбиты системами ПВО, еще один БПЛА был подавлен средствами РЭБ и упал в районе подмосковного Одинцово. Пострадавших и какого-либо ущерба нанесено не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что украинские дроны были уничтожены соответствующими средствами, назвав это абсолютно очевидным фактом.
Мэр Москвы Сергей Собянин после отражения атаки БПЛА сообщил, что в целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправили часть рейсов. Ограничения были сняты в 08:00. Собянин подтвердил, что жертв и пострадавших в результате налета дронов ВСУ нет.