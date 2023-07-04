В ГУР Украины описали атаку дронов на Новую Москву одной фразой Представитель ГУР Украины Юсов описал атаку дронов на Новую Москву фразой «так бывает»

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал утреннюю атаку дронов ВСУ на Новую Москву и Подмосковье фразой «так бывает». По его словам, случается так, что «что-то может прилететь».

Если говорить про Москву, то, конечно, мы традиционно не комментируем это, но так бывает, такое в жизни происходит. <...> Что-то может прилететь по Москве, — заявил представитель украинской военной разведки.

Ранее Минобороны РФ сообщило о предотвращении атаки пяти беспилотников ВСУ по объектам Новой Москвы и Московской области рано утром 4 июля. По данным военного ведомства, четыре дрона были сбиты системами ПВО, еще один БПЛА был подавлен средствами РЭБ и упал в районе подмосковного Одинцово. Пострадавших и какого-либо ущерба нанесено не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что украинские дроны были уничтожены соответствующими средствами, назвав это абсолютно очевидным фактом.

Мэр Москвы Сергей Собянин после отражения атаки БПЛА сообщил, что в целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправили часть рейсов. Ограничения были сняты в 08:00. Собянин подтвердил, что жертв и пострадавших в результате налета дронов ВСУ нет.